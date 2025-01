‘Gigante da ZL’, manauara Arleane Marques é confirmada no BBB 25

Nascida na aldeia indígena de Bela Vista, no Alto Castanho, Arleane fala com orgulho da história da sua família

Rio de Janeiro- A manauara Arleane Marques e seu marido Marcelo Prata foram confirmados no BBB 25. O casal estará compondo o grupo de ‘Pipocas’ do BBB 25.

Nascida na aldeia indígena de Bela Vista, no Alto Castanho, Arleane fala com orgulho da história da sua família.

Arleane conhecida como ‘Gigante da ZL’ venceu o concurso de Rainha indígena do Peladão 2007, representando o time Manaós. A manauara esteve entre as finalistas do ‘Peladão a bordo ‘ e ainda foi eleita Rainha do Carnaval de Manaus em 2023. Atualmente, Arleane Marques é Rainha de Bateria da Grande Família.

“Sou uma mulher indígena apaixonada pelo samba”, enfatizou Arleane durante seu discurso de apresentação.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am