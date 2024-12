Gabigol no adeus ao Flamengo: “Um dia eu acho que volto”

Após fazer gol em seu último jogo pelo Flamengo, Gabi diz que virou lenda, entrou para a história, mas não descarta retorno

Rio de Janeiro- O que qualquer torcedor do Flamengo queria ouvir surgiu no fim da entrevista de Gabigol após o jogo de sua despedida. Ele fez um gol no empate em 2 a 2 com o Vitória, no Maracanã, diante de mais de 67 mil. Afinal, ao ser questionado se existe possibilidade de voltar um dia ao Flamengo – conforme o pai do jogador disse mais cedo – Gabriel respondeu que “seria um sonho”. E complementou: “Muita coisa aconteceu. Sou muito grato e tenho uma promessa para aquele ali (o pai). Um dia eu acho que volto”.

Foi com esse ar de afastamento temporário que o atleta – ídolo que foi ovacionado no último jogo pelo Rubro-Negro – deixou para trás uma história de sucesso. E, com a consciência da importância de sua trajetória no clube, ele não economizou ao falar do seu legado:

“Neste momento me torno imortal, me torno um lenda. Daqui a 30, 40, 50 anos, quando falarem do Flamengo, vão ter que falar meu nome. E quando falarem meu nome, terão que falar do Flamengo”.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e, nos seis anos de camisa rubro-negra, conquistou 13 títulos, somando 307 jogos e 161 gols.

“São seis anos. Foram anos incríveis e teve jogador que jogou pelo Flamengo, mas não sentiu o Flamengo. Eu senti o Flamengo . Pode ter jogador que faça mais gols do que eu, mas o que aconteceu aqui comigo ninguém vai viver”.

amazonianarede

Do R7 Portal d24am