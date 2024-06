Gabigol não vai esperar o Flamengo decidir sobre renovação, diz jornalista

Flamengo não tem pressa para resolver situação de contrato de Gabigol. De acordo com as informações do jornalista Diogo Dantas, o atacante não pretende esperar até dezembro para planejar a sua vida na equipe de Tite.

O contrato do camisa 99 com o Rubro-negro vai até 31 de dezembro de 2024, mas o jogador estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do dia 1° de julho. Ele teve seu nome sondado no Corinthians no começo do ano, e recentemente foi especulado ao Cruzeiro.

Gabigol e sua família, no entanto, entendem que a prioridade é o Flamengo, mas se não haver movimentação da diretoria, outras propostas terão que ser avaliadas. Por ora, o jogador decidiu permanecer na equipe carioca.

Ainda segundo o jornalista, a janela de transferências se abre no dia 10 de julho e o jogador já autorizou seus empresários a trabalharem nela. O ídolo rubro-negro vai ter o pacote avaliado pelos clubes que o desejarem e deve pensar sobre seu futuro.

Arrancando uma vitória nos acréscimos, o Flamengo triunfou sobre o Bahia por 2 a 1 e conquistou a liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. No próximo domingo (23), o time da Gávea enfrenta o Fluminense no clássico.

amazonianarede

Lance!