Futuro de Pablo Marçal no SBT é definido após a gravação de pilotos na emissora

Pablo Marçal gravou pilotos no SBT, sendo apontado como possível novo apresentador do programa “Casos de Família”, se conseguisse passar nos testes. No entanto, o coach teria sido descartado pela emissora, após as gravações do programa e de outro projeto não revelado.

As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, e mostram que, no momento, não existem possibilidades de Marçal comandar um programa na telinha do canal, sendo que as gravações teriam servido apenas para “fazer barulho”.

A decisão teria sido tomada pela alta cúpula da emissora, antes do anúncio envolvendo a candidatura do coach à Presidência do Brasil em 2026. Todo o burburinho surgiu após Pablo publicar um vídeo mostrando os bastidores de uma gravação.

Candidato à Presidência em 2026

Após Gusttavo Lima causar burburinho ao dizer que irá se candidatar à Presidência do Brasil em 2026, foi a vez de Pablo Marçal. O coach, conhecido por suas opiniões polêmicas durante debates para a Prefeitura de São Paulo em 2024, afirmou em nota que irá se candidatar no próximo ano.

“Serei candidato a presidente pelo PRTB em 2026. O empreendedorismo é a chave para libertar o nosso povo e fomentar o desenvolvimento econômico”, afirmou. O ex-candidato ficou em terceiro lugar durante as eleições do ano passado, recebendo 28,14% dos votos. Ricardo Nunes foi o escolhido do povo como Prefeito de São Paulo.

Durante os debates televisivos, Pablo Marçal chamava a atenção por “provocar” outros candidatos, como foi o caso de José Luiz Datena, que perdeu a paciência, dando uma cadeirada no coach em um dos debates, viralizando o momento nas redes sociais. Nas redes sociais, Marçal compartilha vídeos e fotos falando sobre assuntos como empreendedorismo e finanças.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento