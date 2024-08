Franquia nacional de açaí busca espaço no mercado de Manaus

A empresa mantém uma fazenda de 1.200 hectares no Pará, com mais de 600.000 pés de açaí

Manaus – A rede de franquias Puro.Açaí, presente em vários estados brasileiros, está ampliando sua presença no mercado nacional e auncia expansão para a região Norte, em especial para cidade de Manaus, onde busca novo espaço no mercado. A franquia possui 50 lojas em 17 cidades brasileiras.

“Entrar num mercado que tem o açaí tão fortemente na sua cultura gastronômica é um desafio e, ao mesmo tempo, uma honra. Porque sabemos a qualidade que um produto precisa ter para conquistar esse público, e temos certeza que nosso açaí é um dos melhores no mercado hoje”, revela Franklin Vieira, presidente do Grupo Puro.Açaí.

Para alcançar o objetivo, a empresa está se aproximando do público e de possíveis futuros franqueados na capital amazonense. A expectativa é abrir a primeira loja na região nos próximos meses.

“Nós temos um modelo de negócio que é muito atrativo, porque além da marca consolidada e de uma margem de lucro boa, nosso açaí é totalmente produzido por nós, isso dá uma segurança e um controle de qualidade que é muito bom para o franqueado”, explica Franklin.

A empresa mantém uma fazenda de 1.200 mil hectares no Pará, com mais de 600.000 mil pés de açaí e outros cultivos, como o cupuaçu, que também é usado nas lojas. A expansão da rede para o Norte do Brasil reflete o potencial de crescimento do mercado de açaí, impulsionado pela busca por estilos de vida mais saudáveis e alimentação natural. Acompanhando essa tendência, o mercado de açaí está cada vez mais diversificado, alcançando diferentes públicos.

amazonianarede

Assessoria d24am