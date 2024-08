Fora do ‘Fantástico’, verdade sobre ausência de Maju Coutinho vem à tona

A jornalista Maju Coutinho ficou de fora da apresentação da revista eletrônica dominical ‘Fantástico‘, neste último final de semana, 11 de agosto. Sozinha, Poliana Abritta assumiu a responsabilidade de atualizar as informações sobre o acidente aéreo que chocou o Brasil.

No entanto, a verdade sobre a ausência de Maju Coutinho veio à tona após muitos telespectadores se questionarem sobre seu ‘sumiço’ da tela da TV Globo após ela regressar há poucos dias ao programa. Segundo a própria, pelas redes sociais, este fim de semana foi de folga e por duas razões.

A primeira das razões da ausência de Maju do ‘Fantástico’ foi devido a celebração do seu aniversário de 46 anos. A segunda foi devido ao ‘Dia dos Pais’. “Celebrei 1 dia, 2 festas. A minha e a da querida @djamilaribeiro1. Obrigada pela enxurrada de carinho. @rachelomaia, obrigada pela acolhida“, publicou ela, no feed do Instagram, posando com o companheiro e familiares.

Em outra publicação, Maju declarou seu amor ao genitor: “Pai, te amo. Feliz dia“, desejou ela, posando com o veterano e recebendo muitos elogios de amigos e fãs, nos comentários da postagem. A volta dela ao programa da Globo deve ocorrer no próximo domingo (18).

Maju Coutinho

Há poucas semanas, Maju celebrou pelas redes sociais a conquista de uma premiação mais do que importante em sua carreira e vida pessoal: “25 de julho, dia da Mulher negra latino-americana e caribenha. Data para celebrar nossa existência resistente“, iniciou ela.

“Tive a honra de receber o prêmio Jacira da Silva, jornalista, fundadora da Comissão de jornalistas pela igualdade racial do DF. Eu sou porque Jacira é. Eu sou porque várias outras mulheres negras são. Celebro a existência e a resistência de todas. . @festivallatinidades @commbne“, completou.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo