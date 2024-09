Fora de casa, Amazonas FC enfrenta Chapecoense

Confronto contra Verdão do Oeste acontece nesta quinta-feira (26), na Arena Condá, em Chapecó (SC)

Santa Catarina- O Amazonas FC volta a campo nesta quinta-feira (26), quando visita a Chapecoense-SC pela 29° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está sendo disputada na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Este é o segundo duelo na historia entre as duas equipes. No último embate, realizado no primeiro turno da Segundona, o time catarinense saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Bruno Leonardo.

Na rodada anterior, a Onça-pintada foi derrotada pelo Brusque-SC por 1 a 0 e permaneceu com 39 pontos, na 11ª colocação. Já o Verdão do Oeste, venceu o Avaí-SC por 1 a 0 e chegou ao 14° lugar, com 31 pontos conquistados.

Para este confronto, o técnico Rafael Lacerda tem dois desfalques: o zagueiro Iván Alvariño, expulso na última partida, e o meia Diego Torres, que recebeu o terceiro cartão amarelo e irá cumprir suspensão automática. A partida desta quinta-feira tem transmissão ao vivo e com imagens nos canais Sportv e Premiere.

Da Redação com Assessoria Portal d24am