Fim da polêmica com herança de Gugu: saiba como ficou a divisão de bens e o que consta no patrimônio de R$ 1 bilhão

O inventário foi realizado no dia 16 de agosto, dando fim na briga pela herança de Gugu Liberato.

A paz finalmente reinou na família Liberato, quase cinco anos após a morte de Gugu. Segundo informações do jornalista Leo Dias, o inventário do apresentador foi realizado este mês, depois que Rose Miriam desistiu do reconhecimento da união estável e, por consequência, de ter direto à metade do patrimônio do comunicador.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, Gugu deixou uma fortuna de R$ 1 bilhão. Entre os bens do apresentador, estão aplicações em bancos, instituições monetárias e ações em Bolsa de Valores, estimadas em R$ 190 milhões; complexo de estúdios de TV, avaliado em R$ 60 milhões; sociedade em rede de postos de gasolina, lojas de conveniência e loteamento; além de diversos imóveis, como mansões em São Paulo (R$ 15 milhões), Orlando (R$ 6,7 milhões) e no Guarujá (R$ 7 milhões).

COMO FICOU A DIVISÃO DA HERANÇA DE GUGU?

Gugu Liberato deixou 75% da herança para os três filhos, João Augusto, Sofia e Marina; cada um deles recebe 25%. Os 25% restantes foram destinados a cinco sobrinhos. A mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, deve receber uma pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês. Atualmente, ela está com 94 anos.

Com Gugu em vida, Rose recebia uma pensão de 10 mil dólares para cobrir despesas pessoais e da casa. Em 2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo ordenou que o espólio do apresentador mantivesse o pagamento para ela. Ainda não há informações se o valor ainda será depositado com o fim do imbróglio.

