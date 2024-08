Fim da disputa: Rose Miriam renúncia herança de Gugu Liberato

De acordo com documentos divulgados pelo portal Leo Dias ,Rose Miriam abriu mão do reconhecimento de união estável, que vinha buscando na Justiça desde a morte de Gugu em novembro de 2019.

Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, desistiu de provar sua união estável com o apresentador e renunciou à sua parte na herança.

De acordo com documentos divulgados pelo portal Leo Dias nesta quinta-feira (29), Rose Miriam abriu mão do reconhecimento de união estável, que vinha buscando na Justiça desde a morte de Gugu em novembro de 2019.

Com essa renúncia, ela não terá direito a uma parte do espólio, mesmo que a união fosse reconhecida judicialmente.

O documento oficial declara: “A Autora RENUNCIOU aos direitos que se fundam a presente ação”, confirmando a desistência de Rose Miriam em relação à disputa pelo espólio.

Testamento de Gugu Liberato

Gugu Liberato faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Desde então, sua família tem enfrentado uma longa batalha judicial pela herança do apresentador.

Rose Miriam inicialmente entrou na Justiça para reivindicar 50% da herança e o reconhecimento de sua união estável com Gugu, o que gerou divisões na família. As filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia, apoiaram a mãe, enquanto João Augusto Liberato, o filho mais velho, ficou ao lado da tia, Aparecida Liberato, que foi nomeada inventariante do testamento.

Com a renúncia de Rose Miriam, a disputa pelo espólio de Gugu Liberato parece estar finalmente chegando ao seu desfecho.

