Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt recebe alta da UTI, mas enfrentará longo caminho de recuperação

Pax, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, teve alta da UTI, segundo uma fonte da revista People. Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, o jovem sofreu um grave acidente após colidir sua bicicleta elétrica com um carro, enquanto estava sem capacete, no dia 29 de julho, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

– Pax recebeu alta da UTI. Ele sofreu um trauma complexo e agora começa o longo caminho de recuperação e fisioterapia, disse a fonte.

Ainda de acordo com a revista, Angelina e os filhos estão acompanhando de perto a recuperação de Pax, com visitas regulares.

– Eles são todos muito próximos.

Quem não está tão presente é Brad Pitt, como contou uma fonte do Daily Mail. O ator, que se divorciou de Angelina em meio a boatos de violência doméstica, teria tentando contato com Pax, mas sem sucesso.

– É muito perturbador para Brad quando ele ouve que uma das crianças está machucada e ele se sente completamente impotente porque não há nada que ele possa fazer. A inclinação de um pai seria ir ao hospital, ou ligar para ele. Ele tentou tantas vezes, mas as crianças não atendem suas ligações. Suas mãos estão atadas. Brad não acha que Pax deveria estar dirigindo uma scooter sem capacete, para começar. Ele deveria estar em um carro, disse a fonte.

Além de Pax, de 20 anos de idade, Angelina e Brad ainda são pais de Maddox, de 22 anos, Zahara, de 19, Knox e Vivienne, ambos com 15.

amazonianarede

Estrelando Da Redação