Filha de Silvio Santos vira presidente e muda direção do SBT

O SBT anunciou nesta segunda-feira (11) sua nova estrutura organizacional. Daniela Abravanel Beyruti, filha de Silvio Santos que assumiu o comando da emissora em abril do ano passado como vice-presidente, passa oficialmente a ser presidente. Ela terá ao seu lado dois “super-executivos” (Fernando Justus Fischer e Marcello Sassatani) e, abaixo deles, três superintendentes, que irão liderar um grupo de diretores. No organograma até então vigente, só existia a vice-presidência e diretorias de diferentes níveis.

A nova estrutura já vinha sendo definida nos últimos meses e, enfim, foi oficializada. Daniela já era presidente de fato, sendo assim chamada internamente. Fernando Fischer já assinava como diretor executivo de operações, agora chamado de COO (Chief Operating Officer, ou diretor de operações). Marcelo Sassatani, que era diretor financeiro, passa a ser CFO (chief financial officer, que é a mesma coisa que diretor financeiro).

Segundo comunicado da emissora, Daniela e Fischer “irão liderar uma nova estrutura formada por três superintendências que irão englobar os diferentes departamentos da empresa, com o foco na promoção de excelência de resultados e experiência com os espectadores, clientes e parceiros”.

As três superintendências foram nomeadas de Criação & Produção de Conteúdo; Negócios & Comercialização; e Distribuição, Tecnologia & Serviços. Leon Abravanel, diretor de Produção, assumiu a primeira superintendência. Sob seu guarda-chuva, ficaram Mauro Lissoni, diretor de programação recém-contratado; e Carol Gazal, diretora de produções.

A superintendência de Negócios & Comercialização terá à frente Vicente Varela, que assinava como diretor de Operações Comerciais e Inteligência de Mercado. Ele irá liderar as equipes Operações Comerciais, Inteligência de Mercado, CRM e Dados, Experiência do Cliente, Marketing e Licenciamento, Assessoria de Comunicação, Produtos, Transformação Digital de Negócios e Licenciamento.

Alfonso Aurin, engenheiro que retornou ao SBT em agosto, após 21 anos fora, será o superintendente de Distribuição, Tecnologia & Serviços, que engloba as áreas de Tecnologia e Operações, Edição, Fábrica de Cenários, Cenografia, TI, Transformação Digital Tech, Desenvolvimento de Software e Infraestrutura.

Sobrinho de Silvio Santos (1930-2024), Leon Abravanel está no SBT há mais de 40 anos. Respondia como diretor de Produção desde 2000. Aurin criou um aparelho de medição de audiência de TV que usado no Datanexus, iniciativa do SBT nos anos 2000 para concorrer com o Ibope. Ele deixou o SBT em 2003 após a implosão do projeto. Já Vicente Varela é novato no SBT. Está na emissora desde março. Assumiu a área comercial em outubro.

Em nota, o SBT afirmou que a nova estrutura organizacional está “focada na inovação, desenvolvimento de pessoas e com um olhar para o futuro do negócio” e que “esse novo modelo visa processos mais ágeis e competitivos, fortalecendo o ecossistema da empresa e alinhando suas operações às diretrizes do Grupo Silvio Santos”.

Leia a íntegra do comunicado do SBT

“São Paulo, 11 de novembro de 2024 – O SBT, um dos maiores produtores de conteúdo multiplataforma de entretenimento e informação do Brasil, anuncia a sua nova estrutura organizacional, focada na inovação, desenvolvimento de pessoas e com um olhar para o futuro do negócio. Esse novo modelo visa processos mais ágeis e competitivos, fortalecendo o ecossistema da empresa e alinhando suas operações às diretrizes do Grupo Silvio Santos. Com isso, o SBT se posiciona para novas oportunidades de negócios e reafirma seu compromisso com o futuro do entretenimento no Brasil.”

“Daniela Abravanel Beyruti seguirá como presidente do SBT, tendo, ao seu lado, Fernando Justus Fischer como COO e Marcello Sassatani como CFO. Daniela e Fischer irão liderar uma nova estrutura formada por três superintendências que irão englobar os diferentes departamentos da empresa e com o foco na promoção de excelência de resultados e experiência com os espectadores, clientes e parceiros. São elas: Criação & Produção de Conteúdo; Negócios & Comercialização; e Distribuição, Tecnologia & Serviços.”

“Na superintendência de Criação & Produção de Conteúdo, o comando será de Leon Abravanel, abrangendo Produção de Conteúdo Multiplataforma, Artístico, Programação e Criação Visual. Leon acumula mais de 40 anos de trajetória no Grupo Silvio Santos e no SBT, passando por diferentes cargos no Teatro Silvio Santos, Rede de Afiliadas e o SBT Online, retornando ao SBT como diretor de Produção e Conteúdo em 2000.”

“Com a nova estrutura, a superintendência de Negócios & Comercialização será liderada por Vicente Varela, abrangendo as equipes de Operações Comerciais, Inteligência de Mercado, CRM e Dados, Experiência do Cliente, Marketing e Licenciamento, Assessoria de Comunicação, Produtos, Transformação Digital de Negócios e Licenciamento.”

“Executivo com mais de 20 anos de experiência de mercado, especializado em mídia, dados e negócios digitais, Varela, que estava no cargo de diretor de Operações Comerciais e Inteligência de Mercado do SBT, já atuou como Chief Data Media Officer da Lew’Lara\TBWA e passou por empresas como The Walt Disney Company e Kantar Media, além de Y&R, Fischer, e DM9DDB.”

“Já a superintendência de Distribuição, Tecnologia & Serviços será liderada por Alfonso Aurin e vai englobar as áreas de Tecnologia e Operações, Edição, Fábrica de Cenários, Cenografia, TI, Transformação Digital Tech, Desenvolvimento de Software e Infraestrutura.”

“Alfonso é uma referência na área de tecnologia da radio difusão. Ajudou na implantação de inúmeras emissoras e geradoras de televisão no território nacional. Foi responsável pela construção de todo o parque técnico do SBT na Anhanguera e é sócio fundador da SET e membro do conselho técnico da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão). Alfonso também atua no grupo de trabalho de migração do Gaispi/Anatel.”

“‘Nosso compromisso é focar no desenvolvimento de todos os nossos colegas e colaboradores, fazendo com que a empresa mantenha e cresça o legado de excelência que foi construído pelo fundador, nosso querido patrão Silvio Santos. Faremos isso respeitando nossa missão, visão e valores, além de priorizarmos o foco de trazer o melhor conteúdo de entretenimento e informação multiplataforma para a família brasileira e levando alegria do jeito único do SBT”, afirma Fernando Justus Fischer, COO do SBT.”

amazonianarede

Noticias Da TV