Felipe Andreoli e Globo chegam a um consenso e apresentador deixa a emissora após 10 anos

Felipe Andreoli chegou a um consenso com a TV Globo e deixará a emissora após 10 anos. No comando do Globo Esporte SP, o apresentador continuará no canal até o fim de outubro.

As informações foram compartilhadas pelo site F5, do UOL, que informa que nenhum nome foi escolhido até o momento para substituir Andreoli. A coluna ainda apurou que a negociação foi realizada de maneira tranquila, envolvendo tanto questões pessoais quanto profissionais.

O apresentador deverá dar prioridade aos filhos, frutos de seu relacionamento com Rafa Brites. Além disso, Andreoli tem como objetivo, segundo a fonte, ter maior controle sobre sua agenda, com negociações para novos formatos e ações publicitárias.

Ele deve se focar em novos projetos na internet, não havendo, no momento, nenhuma informação sobre negociações para seu contrato com outra emissora. Felipe Andreoli atuou como repórter do programa CQC, na Band, indo para a Globo em 2014.

Mais sobre Felipe Andreoli

Formado pela FIAM, o jornalista já acompanhava o pai durante seus trabalhos em emissoras como Bandeirantes, Globo e Record, iniciando sua carreira aos 19 anos na Record.

Ao longo de sua trajetória, fez reportagens esportivas e trabalhou ao lado do pai. Posteriormente, foi para a TV Cultura, onde permaneceu por quase cinco anos. Ainda integrou o canal Desimpedidos, no YouTube, apresentando o programa Desandreoli, no qual comentava sobre os lances de futebol de maneira bem-humorada. Foi contratado pela Globo em 2014, para apresentador o programa Extra Ordinários, no SporTV, ao lado de Eduardo Bueno, Maitê Proença e Xico Sá.

amazonianarede

Areavip Cesar Nascimento