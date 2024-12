Fãs de basquete enlouquencem com Vini Jr em jogo da NBA: ‘Melhor do mundo’

Vini Jr acompanhou a partida entre New York Knicks e San Antonio Spurs nesta quarta-feira (25) de Natal, pela NBA. Os Knicks e a NBA publicaram fotos do jogador do Real Madrid acompanhando a partida e os fãs foram a loucura.

Vinícius foi escolhido recentemente como o melhor jogador do mundo pela Fifa. Com o Real, o atacante brasileiro é o atual campeão da Champions League e do Intercontinental. O jogo escolhido por Vini contava com a presença da grande sensação do basquete, Victor Wembanyama, dos Spurs.

A vitória ficou para o time da casa, os Knicks, no Madison Square Garden, por 117 a 114. O destaque da partida foi Mikal Bridges, com 41 pontos. O maior pontuador, no entanto, foi dos Spurs. O gigante Wemby terminou o jogo com 42 pontos na conta.

