Fantástico passa vexame histórico, perde a liderança e crise é instaurada na Globo

O programa ‘Fantástico‘ não anda bem no quesito audiência nos últimos tempos e diversos boatos sobre possíveis mudanças no formato da revista eletrônica vem dominando a mídia especializada. De fato, neste último final de semana, 07 de julho, Maju Coutinho e Poliana Abritta não estiveram juntas comandando o ‘Show da Vida’ e, por conta disso, a atração chegou a perder a liderança no Ibope.

Sob comando de Ana Paula Araújo, o ‘Fantástico’ marcou apenas 14,4 pontos de média. Esse resultado é o pior desempenho do ano e da pior performance do formato desde os 13,5 de 31 de dezembro de 2023, que é um dia historicamente conhecido por índices insatisfatórios em todas as emissoras.

Na sua faixa horária completa, o ‘Show da Vida’ registrou apenas três décimos a mais que as plataformas de conteúdo não referenciadas pelo Ibope. Segundo os dados levantados pelo ‘TV Pop’, durante parte de suas quase três horas de exibição, a atração ficou atrás da métrica que une os índices de plataformas de streaming e outros serviços que não contam com a aferição regular de desempenho pela empresa medidora — juntos, todas os conteúdos com áudio não sinalizado pelo Ibope anotaram 14,1 pontos de média.

Entre 20h44 e 23h36, apenas 26,5% dos televisores ligados na principal metrópole do país, São Paulo, estavam sintonizados no jornalístico da Globo. Além dessas situações apresentadas no texto, o projeto não levou nenhuma exclusividade ao ar, diferente das semanas anteriores.

Crise no ‘Fantástico’ e possíveis mudanças da Globo

Há poucas semanas, Alessandro Lo-Bianco revelou no ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, que a direção estudava mudar o formato da revista eletrônica, tirando as apresentadoras atuais e escalando um casal para assumir o projeto. Porém, em nota enviada ao Área VIP, a Comunicação Globo negou essas possíveis mudanças, negando qualquer crise instaurada, referente ao ‘Show da Vida’.

“Essas informações não procedem. Não houve, em nenhum momento, qualquer pesquisa que apontasse rejeição à Maju. Pelo contrário, a dupla formada com Poliana é muito bem aceita pelo público. Não há planos de mudança na ancoragem do Fantástico“, destacaram, em abril deste ano, diante dos primeiros boatos divulgados.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo