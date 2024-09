Ex de Chitãozinho, Dena Lima fala sobre encontro com Leonardo: ‘Somos a prova viva’

A ex do cantor Chitãozinho, Dena Lima, compartilhou com seus seguidores no Instagram, neste domingo (01), um registro mostrando seu reencontro com o cantor Leonardo.

Na legenda, ela destacou sua amizade com o sertanejo, afirmando que, mesmo não estando juntos o tempo todo, sempre aproveita para trocar ideias e conversar durante seus reencontros.

“Somos a prova viva de que não é preciso estar sempre juntos, mas quando nos encontramos, tudo e todas as conversas são vivas. Adoro você, meu amigo Leonardo”, disse, marcando o perfil do cantor. Na legenda, ainda completou: “Amigo de coração, faltou você, Poliana Rocha”, escreveu.

Nos comentários, vários internautas falaram sobre o encontro, afirmando que é muito lindo ver uma amizade verdadeira como a de Dena e Leonardo. “Amizade verdadeira nunca acaba, não importa a distância nem a correria do dia a dia; ela permanece sempre viva. E quando se junta, nada muda, o amor, carinho e as boas lembranças permanecem firmes em nossos corações”, disse uma seguidora.

“Dena, você é única. Todos do meio sertanejo te respeitam. É sinal de que você fez e faz por merecer”, destacou outro. “Perfeito! Amizade é tudo o que vamos levar”, completou outro internauta.

Confira:

Dena Lima lamenta morte

Através de seu perfil no Instagram, Dena Lima, ex de Chitãozinho, lamentou a morte de uma pessoa muito especial que trabalhou para a família há muitos anos. Publicando registros ao lado de Neninha, ela lamentou a perda da grande amiga.

“Neninha, por quê? Estou sem chão, sem palavras, sem acreditar. Você não sabe a falta que vai fazer na minha vida, minha amiga. Para mim, você era um misto de mãe e filha. Descanse em paz, vou te amar sempre”, lamentou.

