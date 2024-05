Escola de Contas Públicas do TCE-AM e Associação Amazonense de Municípios firmam parceria para evento de controle público

O diretor-geral da Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Alexandre Rivas, e o presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Sousa, reuniram-se no dia 8 de maio para discutir uma parceria institucional visando a presença de representantes de todos os municípios do interior no I Fórum de Controle Interno e Externo da Rede de Controle da Gestão Pública. O evento está agendado para os dias 27, 28 e 29 de maio na Escola de Contas Públicas.

Durante a reunião, o diretor Alexandre Rivas ressaltou a importância da AAM para o sucesso do evento, destacando sua capacidade de mobilização e credibilidade para convocar prefeitos e funcionários municipais para o fórum.

O presidente da AAM, Anderson Sousa, confirmou sua participação no evento e comprometeu-se a mobilizar sua equipe para garantir a presença dos representantes municipais. Anderson Sousa também elogiou a iniciativa do TCE em fornecer orientação técnica aos jurisdicionados, enfatizando sua contribuição para estabelecer relações baseadas em conhecimento técnico, em vez de apenas punições.

O fórum oferecerá oportunidades de capacitação e oficinas abordando temas como controle, governança, integridade, Lei de Licitações e LGPD.

amazonianarede

Texto: Antônio Ximenes