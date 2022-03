Escola de Contas Públicas abre link de inscrição da abertura do ano letivo

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) divulgou o link de inscrição para participação no evento de lançamento do ano letivo. O evento será realizado a partir das 9h (10h horário de Brasília) do dia 18 de março, no formato virtual, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM e com certificado de participação e de horas complementares aos inscritos.

As inscrições podem ser feitas por meio do endereço virtual: https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/.

“Convidamos todos a participar do nosso evento de abertura do ano letivo. A Escola de Contas é o nosso braço pedagógico e que, levando conhecimento, previne o mau uso do dinheiro público, portanto é fundamental para o bom funcionamento da administração pública. Prefeitos, gestores, jurisdicionados, estudantes e integrantes da sociedade civil serão todos bem-vindos nesse momento”, destacou o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

O coordenador da ECP/TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, afirmou que o ano letivo será permeado de cursos e capacitações presenciais, mas, especialmente híbridas e virtuais, de modo que todos os municípios do Amazonas sejam contemplados.

“Para alcançar um maior número de jurisdicionados e cidadãos, uniremos o ensino presencial ao híbrido, utilizando todas as tecnologias disponíveis para as capacitações. Sem dúvidas teremos inúmeros cursos que farão a diferença no âmbito da gestão pública e do bom uso do erário”, afirmou o coordenador da ECP, conselheiro Mario de Mello.

Além da presença dos conselheiros do TCE-AM, entre eles o presidente Érico Desterro e o coordenador da ECP, Mario de Mello, o evento terá como convidados jurisdicionados e gestores de diversos órgãos da administração pública do Amazonas.

Programação

O evento contará com palestras ministradas por especialistas nas áreas do Direito e Jornalismo.

O ciclo de palestras terá início com apresentação sobre o tema ‘Os Tribunais de Contas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, ministrado pelo doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Cláudio de Souza Neto. Logo em seguida, o doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUC-RIO), Lauro Ishikawa, ministrará palestra com o tema ‘Compliance Empresarial e os desafios pós-pandemia’.

Finalizando o evento, o jornalista e ex-secretário de comunicação do Supremo Tribunal Federal (STF), Mario Nelson Duarte trará a palestra ‘Uma análise da atuação da imprensa no momento político’.

Diretoria de Comunicação do TCE-AM

