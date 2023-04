Enquete BBB 23: Parcial com mais de 50 mil votos aponta disputa ‘acirrada’ entre Amanda e Marvvila no Paredão

Amanda, Domitila, Larissa ou Marvvila? Na terça-feira (4), Tadeu Schmidt anunciará o resultado final

Amanda, Domitila, Larissa ou Marvvila? Neste último domingo (2), mais um Paredão foi definido no BBB 23. Desta vez, a dinâmica do reality será um pouco diferente: ele é quádruplo e você deve votar em quem você quer que fique no jogo. A sister que receber menos votos será eliminada na terça-feira (4), quando Tadeu Schmidt anunciar o resultado final.

A parcial do portal UOL, por volta das 08h42 (de Brasília) desta segunda-feira (3), mostra Domitila com 30,64% – correndo pouquíssimo risco de eliminação. Larissa vem logo atrás, com 26,77%. A menos votada é Marvvila, tendo apenas 19,93% dos votos. Amanda está em terceiro, com poucos votos à frente: 22,65%. Até o momento, a enquete já soma mais de 55 mil interações.

Amanda volta a detonar Ricardo Alface

Logo após a formação, Amanda desabafou com Aline Wirley e criticou a justificativa de Ricardo Alface: “Ficou mais feio ainda (para Alface)… Era muito melhor eu achar que ele estava votando em mim por medo dele ir para Paredão, porque para mim é justificável. Agora, ele vir falar que votou em mim com medo de se indispor? Não era ele o jogadorzão?”.

Lembra quando o Alface ficava criticando que todo mundo colocava ele no Jogo da Discórdia para não se indispor? O que ele falou no quarto ali: ‘Votei em você porque eu não tinha porque me indispor com outra pessoa, já que eu sabia que você era opção de voto’”, encerrou. “Aqui a gente esquece o que a gente já falou e faz a mesma coisa”, respondeu Aline.

msn entretenimento-Rafael Belmont