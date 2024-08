Endrick na reserva de Mbappé no Real Madrid gera revolta na torcida do Palmeiras: “Ancelotti maluco”

Atacante revelado pelo Alviverde Paulista foi preterido pelo treinador da equipe da Espanha, por conta do francês

Base de ouro!

É sabido que nos últimos anos o Verdão vem revelando grandes promessas e isso fica bem latente no atual elenco, como é frequentemente destacado pelo Bolavip Palmeiras, com informações dos jovens jogadores.

Além de Estevão, outros jogadores vêm se destacando, como é o caso de Luighi. Notícias do Palmeiras deram conta que a diretoria já recusou três propostas para negociá-lo com gigantes europeus.

Quem também tem tido grandes atuações é Vitor Reis. O jovem zagueiro saiu do sub-20 para ficar titular incontestável. É sempre bom lembrar que uma das maiores joias da história do Verdão deixou a equipe faz pouco tempo. Trata-se de Endrick.

Torcida na bronca

Se por um lado alguns torcedores se animaram com uma eventual chegada de Vitor Roque, por outro, houve aqueles que ficaram bravos com uma situação que ocorreu com Endrick no Real Madrid.

Isso porque na decisão da Supercopa da Uefa desta quarta-feira (14), contra a Atalanta, o treinador Carlo Ancelotti decidiu deixar o brasileiro no banco para o francês Kylian Mbappé, recém-contratado ser titular.

Pelo X, antigo Twitter, muitos adeptos do Alviverde deixaram clara sua insatisfação com o técnico: “Endrick banco. Ancelotti b***”, disse um torcedor. Outro, pareceu não acreditar: “Endrick pegando banco pro Mbappé????”, questionou.

Nas mensagens ficou claro o descontentamento com o técnico e até sua insanidade foi contestada: “Endrick no banco, Ancelotti ficou maluco. Deveria ser titular”, completou outro internauta.

Sobrou para o francês

Pelo jeito, o fato da vaga no comando de ataque ter ficado com o Campeão Mundial de 2018 fez muitos palmeirenses ficarem na bronca com o atacante: “Bagre. Tem que ser banco pro Endrick”, criticou outro.

