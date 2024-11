Empresário volta aos negócios e surpreende ao anunciar compra do SBT Interior

O empresário Chaim Zaher, um dos fundadores do SBT Interior, está prestes a reassumir o controle da emissora. O anúncio foi feito na última segunda-feira (25), durante um programa da rádio Cultura de Araçatuba. Zaher confirmou a compra de 60% das ações da rede, que atualmente está sob a gestão do Grupo Destro. Esse movimento marca não só o retorno do empresário às suas raízes no setor de comunicação, mas também um novo impulso para a expansão do Grupo Thathi, liderado por ele.

A transição será concluída assim que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar o negócio. A formalização está prevista para a próxima segunda-feira (2), data em que Araçatuba, sede do SBT Interior, comemora 116 anos. Com essa aquisição, o Grupo Thathi reforça sua atuação no interior paulista, atendendo mais de 250 cidades, incluindo importantes polos como São José do Rio Preto e Presidente Prudente.

Chaim Zaher tem uma história de longa data com o SBT Interior. Ele foi peça-chave na criação da emissora nos anos 1990, ao lado de Jorge Maluly Neto, João Rezek e Antônio Barreto dos Santos, após a concessão obtida em 1988, durante o governo de José Sarney.

Expansão do grupo liderado por Zaher

Para Zaher, voltar ao controle da emissora é algo especial. “Araçatuba é a cidade que me acolheu quando cheguei do Líbano. Essa TV, eu que fundei, é uma volta às origens. Continuamos investindo e confiando na economia e no desenvolvimento do interior paulista”, afirmou ele em entrevista à revista Veja.

A compra do SBT Interior é mais um passo na estratégia de crescimento do Grupo Thathi, que tem sede em Ribeirão Preto. Desde 2020, a empresa vem ampliando sua presença ao adquirir veículos como a rádio NovaBrasil FM, a TVS Bandeirantes de Santos e a Record TV de Campinas, antes pertencentes à rede Sol Panamby. Atualmente, o grupo controla as emissoras TV Thathi, TV ThathiIN, Thathi FM e Rádio Difusora, consolidando sua força nos mercados de televisão e rádio no estado de São Paulo.

Colaborou: Renan Santos

