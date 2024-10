Empresário morre durante ressonância magnética

Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, faleceu durante um exame de ressonância magnética em uma clínica em Santos, conforme informações do G1. Sua esposa, Sabrina Altenburg Penna, aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para entender a causa da morte. Segundo ela, uma médica da clínica afirmou que Fábio sofreu um infarto fulminante. Entretanto, o laudo preliminar do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) indicou “morte suspeita”, levando à necessidade de um exame necroscópico completo para esclarecer o ocorrido.

Sabrina relatou que o exame foi solicitado por um médico devido à sonolência excessiva do marido, na última terça-feira (22), e que, apesar do atraso de duas horas no atendimento, Fábio manteve a tranquilidade durante a espera. Após o início do procedimento, Sabrina saiu para almoçar e, ao retornar, foi informada que ele estava “agitado, mas bem”. Logo em seguida, porém, percebeu uma movimentação estranha e questionou a equipe, sendo informada de que Fábio havia passado mal, mas que estava sendo atendido.

Minutos depois, Sabrina viu a equipe do Samu chegando e relatou que, ao abrirem a porta, encontrou o marido sendo submetido à reanimação cardíaca. “Os médicos do Samu abriram a porta para entrar e vi que ele [Fábio] estava deitado e tinha uma pessoa em cima dele fazendo a massagem [cardíaca]”, disse Sabrina. O marido acabou falecendo pouco depois, e a polícia foi chamada para registrar o caso enquanto o corpo era encaminhado ao SVO para investigações adicionais.

Sabrina, que tem uma filha de 6 anos com Fábio e uma enteada de 14, lamentou a perda, ressaltando as dúvidas sobre o atendimento recebido pelo marido. “Até o Samu chegar foram 40 minutos, o que fizeram lá dentro nesses 40 minutos?”, questionou. Segundo ela, o marido mantinha a pressão alta controlada com medicamentos e não apresentava sintomas graves, apenas sonolência. A prefeitura de Santos informou que o Samu foi acionado às 15h e encontrou o paciente já sendo atendido pela equipe da clínica.

amazonianarede

Notícias ao Minuto Guilherme Bernardo