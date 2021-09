Número é uma média dos 92 atendimentos pela corporação desde 1º de junho, quando começou a Operação Corta Fogo. Guarda realizou 46 ações neste tipo de ocorrência.

Em estado de emergência devido às queimadas e falta de chuvas, São Pedro (SP) tem média de uma queimada em vegetação combatida pelo Corpo de Bombeiros a cada 27 horas.

O cálculo se refere a 92 atendimentos da corporação entre 1º de junho, quando começou a Operação Corta Fogo – época em que este tipo de ocorrência é mais recorrente -, e terça-feira (14).

Na Guarda Civil Municipal, de 13 de junho a quarta-feira (15), foram 46 atendimentos realizados, com deslocamento de viaturas e mobilização dos GCMs. Os dados foram divulgados pela prefeitura.

Entre as ocorrências registradas nesta semana, as mais graves foram o fogo na serra de São Pedro e na região da estrada que liga São Pedro a Charqueada, nas proximidades de duas olarias.

“As ocorrências desta semana motivaram pedido de apuração rigorosa pelo prefeito em busca de identificar o local do início do fogo. Em caso de comprovação de ação criminosa, todas as medidas serão adotadas para punir os responsáveis seja por ato intencional ou negligência”, comunicou a prefeitura, em nota.

Situação de emergência

Com o decreto de situação de emergência na cidade, as licitações para alguns serviços são dispensadas e a prefeitura pode contratar voluntários em caso de algum desastre.

A intenção, segundo a administração municipal, é agilizar as providências de socorro e de atendimento à população em situações de emergência causadas pela estiagem e também pelas queimadas que vem atingindo a Serra do Itaqueri, em volta da cidade.

O decreto entrou em vigor nesta quinta-feira (16) e é válido por 180 dias.

Somente nesta semana, uma área com cerca de 300 mil metros quadrados pegou fogo e se aproximou de propriedades na serra. Para controlar as chamas, as equipes praticamente cercaram a área com tratores e caminhões-pipa. O incêndio só foi controlado depois de 48 horas.

Próximo ao município de São Pedro, na estrada que liga a cidade a Charqueada (SP), um incêndio atingiu uma área verde às margens da rodovia na terça-feira (14). O fogo foi controlado com a ajuda de equipes que estavam no combate na serra e se deslocaram para o local.

amazonianarede

Por G1 Piracicaba e Região