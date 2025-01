Em dia volátil, dólar volta a subir e encerra a semana a R$ 6,18

Resultado vem seguido de preocupações do mercado com a dificuldade de redução da dívida pública

EUA – O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (3), sendo cotado a R$ 6,18. Durante o dia, a moeda registrou volatilidade, apresentando altas e estabilidade. O resultado vem seguido de preocupações de investidores com a dificuldade de redução da dívida pública brasileira e com os riscos externos, entre eles a possibilidade de desaceleração do crescimento da China. Além disso, a redução no volume de negócios e o avanço significativo da moeda no final de 2024 mantém o dólar oscilando no mesmo intervalo das últimas duas semanas.

Por volta das 12h50, o dólar à vista avançava 0,01%, para R$ 6,1632, enquanto o dólar futuro tinha alta de 0,09%, a R$ 6,1945 com giro de US$ 5,95 bilhões. O volume é superior quando comparado ao registrado nessa quinta-feira (2), mas baixo em relação a números recentes. Na sessão de quinta-feira, o giro foi de aproximadamente US$ 12,4 bilhões, abaixo da média de dezembro, de US$ 17 bilhões.

Em contrapartida, o Ibovespa, índice principal da Bolsa de Valores, a B3, teve a movimentação desta sexta com 118.547,46 pontos, registrado às 17h09, cedendo 1,29%.

Nesta quinta-feira (2), em que foi realizado o primeiro pregão do ano, a moeda norte-americana fechou a R$ 6,16, registrando máxima de R$ 6,22 durante o dia.

Saída de dólar

Em 2024, o Brasil registrou a terceira maior saída de dólar desde 2008, quando começa a série histórica do Banco Central, alcançando um fluxo cambial negativo de US$ 15,9 bilhões. O índice fica atrás apenas dos resgates feitos durante a pandemia da Covid-19, em 2019 e 2020, quando atingiram US$ 44,768 bilhões e US$ 27,923 bilhões, respectivamente.

Ao longo do ano passado, a moeda se valorizou 27,3% em relação ao real, passando de R$ 4,85, no início do ano, a R$ 6,18. O dólar, que já vinha com tendência de alta desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, acelerou os ganhos ante o real depois do anúncio do pacote de contenção de gastos do governo, no fim de novembro.

