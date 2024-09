Elon Musk pode se tornar primeiro trilionário do mundo

O magnata Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário do mundo até 2027 caso sua fortuna de US$195 bilhões continue crescendo a uma média de 110% por ano.

Com isso, o dono da fabricante de carros elétricos Tesla, da empresa privada de foguetes SpaceX e rede social X (antigo Twitter) é a pessoa mais rica do mundo com uma fortuna estimada em US$241,2 bilhões (R$1,36 trilhão, aproximadamente), segundo a Forbes. Já a Bloomberg avalia sua riqueza em US$234 bilhões (R$1,32 trilhão).

Assim, ele voltou ao topo dos rankings de pessoas mais ricas do mundo em junho, ao ultrapassar o francês Bernard Arnault, de 75 anos, CEO do grupo de artigos de luxo LVMH e, na ocasião, dono de uma fortuna de US$ 202,7 bilhões (que hoje está estimada em US$ 198 bilhões).

Além de Musk, o relatório da Informa avalia que o fundador do conglomerado empresarial Adani Group, Gautam Adani, da Índia, pode se tornar o segundo bilionário a alcançar o status de trilionário. Isso pode ocorrer em 2028 se a sua taxa de crescimento anual permanecer em 123% ao ano, aponta reportagem do The Guardian.

Jensen Huang, CEO da empresa de tecnologia Nvidia, e Prajogo Pangestu, o magnata indonésio de energia e da mineração, também poderão se tornar trilionários em 2028 se as suas trajetórias de crescimento anuais se mantiverem.

