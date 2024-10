Eliana terá posição de destaque em sua volta ao SBT

Eliana Michaelichen saiu oficialmente da grade do SBT no fim de junho, mas voltará à programação com uma posição de destaque no Teleton 2024, que acontece em 8 e 9 de novembro. Madrinha da campanha beneficente desde 2013, ela terá a responsabilidade de abrir a maratona televisiva ao vivo na noite de sexta-feira.

Já Xuxa Meneghel fechará o evento ao lado de Patricia Abravanel –que fará as vezes do pai, Silvio Santos (1930-2024), e receberá os cheques com doações milionárias das grandes empresas na reta final da arrecadação.

A meta deste ano é de R$ 35 milhões, igual à do ano passado. O valor será utilizado para cobrir parte dos custos dos atendimentos do SUS (Sistema Único de Saúde) às pessoas com deficiência física nas unidades da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) distribuídas pelo Brasil.

Nesta terça (29), o SBT promoveu um evento de apresentação do Teleton 2024 à imprensa. Eliana não marcou presença porque grava o Saia Justa, do GNT, às terças, mas mandou um vídeo para ser exibido.

“Eu não ficaria de fora do Teleton 2024, né? Claro que não! Podem contar com a minha presença, com o meu amor, nessa festa da solidariedade. Imagina, eu participo da campanha desde a sua primeira edição, em 1998. Ou seja, são 26 anos de história, apoiando e celebrando esse trabalho tão importante e necessário da AACD”, discursou.

“Além disso, 2024 marca o meu 11º ano como madrinha do Teleton. Esse é um compromisso que eu levo pra vida, acho que vocês sabem disso, né? A AACD vai poder comigo sempre que quiser. Então, não se esqueça, temos um encontro marcado no dia 8 de novembro, noite de abertura do Teleton no SBT. Até lá!”, prometeu a apresentadora da Globo.

Além de todo o elenco do SBT, vão participar do Teleton nomes como Adriane Galisteu e Tom Cavalcante (da Record), Maisa e Tati Machado (da Globo), Sonia Abrão e Ronnie Von (da RedeTV!). Renato Aragão, Fátima Bernardes, Ana Furtado, Carlos Tramontina, Dani Calabresa, João Guilherme e Nadja Haddad também estão confirmados.

Ainda marcarão presença os influenciadores Camila Loures, Carlinhos Maia, Gkay e Igor 3K, além das atrações musicais Daniel (que é padrinho da campanha), João Gomes, Joelma, Juliette, Lauana Prado, Lexa, Luan Pereira, Maiara e Maraisa, Manu Bahtidão, MC Daniel, Mumuzinho, Nattanzinho e Zezé Di Camargo.

Presença certa no Teleton

Em junho, antes mesmo de deixar o SBT, Eliana já havia adiantado ao Notícias da TV que não pretendia abandonar o Teleton. “Imagina, participo da campanha desde 1998, quando ela começou… Só como madrinha são mais de dez anos. Eu me orgulho muito dessa história e que ela dure por mais muitos e muitos anos”, disse.

“O meu compromisso com o Teleton e a AACD seguirá firme e forte, mesmo após o encerramento da minha trajetória no SBT”, acrescentou a apresentadora. Ela assumiu o posto de madrinha após a morte de Hebe Camargo (1929-2012), que ocupava a função até então.

amazonianarede

Noticias Da TV