Eduardo Braga faz leitura do relatório sobre regulamentação da Reforma Tributária

Rio de Janeiro – A médica da Marinha, Gisele Mendes de Souza e Mello, atingida por um tiro dentro do Hospital Marcílio Dias, na zona norte do Rio de Janeiro, morreu na tarde desta terça-feira (10). Gisele foi baleada durante um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha, dentro da unidade de saúde. Ela chegou a ser socorrida por colegas e encaminhada para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos. Além de médica geriatra, Gisele também era superintendente de Saúde do hospital.

De acordo com informações preliminares, o disparo teria ocorrido do lado de fora, na região do Complexo do Lins, onde a PM fazia uma operação e agentes foram atacados na comunidade do Gambá.

Informações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas.

