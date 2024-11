Dorival Jr. anuncia lista para jogos contra Venezuela e Uruguai nesta sexta-feira

Convocação da Seleção Brasileira para últimos compromissos deste ano será realizada às 15h

Brasília – O treinador Dorival Jr. anunciará na tarde desta sexta-feira (1º) a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, os últimos compromissos da Amarelinha neste ano. As partidas serão as últimas neste ano pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O evento será realizado às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo da CBF TV, no Youtube da entidade.

O Brasil treinará em Belém entre os dias 11 e 13, antes de embarcar para Maturin, onde enfrentará os venezuelanos no dia seguinte, às 18h. A capital paraense, a duas horas e 45 minutos de distância do local da partida, foi escolhida com o objetivo de encurtar os deslocamentos da delegação.

Logo após o jogo, o grupo terá como destino Salvador, que receberá o confronto contra o Uruguai no dia 19, às 21h45, na Arena Fonte Nova. Na capital baiana, a Seleção treinará no Barradão.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am