Domingo Legal encerra quadro de sucesso e diretor parabeniza Celso Portiolli

Hora de descansar! Depois de meses no ar, o quadro de sucesso ‘Até Onde Você Chega?‘ deixará de ser exibido pelo ‘Domingo Legal‘, comandado por Celso Portiolli, pelo menos neste ano de 2024. Isso porque, a primeira temporada do game show patrocinado pela Cacau Show terminou e, agora, a atração trará novidades para o horário no qual vai ao ar.

Através do feed no Instagram, o diretor do ‘Domingo Legal’, Gargala Jr., compartilhou um registro da equipe da atração e agradeceu a todos, principalmente Portiolli pelo excelente trabalho na condução do projeto.

“Chegou ao fim a temporada do ‘Até Onde Você Chega – Cacau Show’ no @Domingo_Legal. Uma ideia autoral e um projeto espetacular, criado por um grande e criativo profissional e executado muito bem pela equipe do nosso programa! Parabéns @gessullo e equipe! Lindo trabalho!!!“, iniciou ele.

E completou: “Obrigado Anderson, Marquinhos e Bomba que automatizaram e fizeram essa ideia virar um programa de TV! Redação, Edição e todos que ajudaram pra que esse quadro, fosse mais um sucesso dominical. Parabéns @celsoportiolli por conduzir tão bem mais esse formato! Que demais trabalhar com tanta gente boa. O “Até onde você chega” continua…. Quem sabe em breve, você pode se tornar um milionário! Avanti Domingo Legal!!!“, encerrou ele, fazendo mistério se teremos ou não uma próxima temporada da atração que premia o público do programa.

Confira a publicação:

Domingo Legal

Vale lembrar que atualmente o ‘Domingo Legal’ é transmitido das 11h30 até às 18h15 nos domingos do SBT. A mudança de horário ocorreu após a saída de Eliana da emissora em junho. Aliás, desde então, o canal se manteve vice-líder e não soube o que é perder para a concorrência.

amazonianarede

Areavip Fernando Melo