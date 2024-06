Di Maria é ameaçado de morte por narcotraficantes da Argentina

Criminosos também não aceitam retorno de Messi a Rosário

Argentina – Os jornais argentinos afirmaram nesta sexta-feira (31), que Di Maria, 36, campeão do mundo com a Argentina, quer voltar para encerrar sua carreira em Rosário, sua cidade natal, mas narcotraficantes sabem que com ele, o policiamento será reforçado na cidade. Por isso o ameaçam de morte. Criminosos também não aceitam retorno de Messi a Rosário.

De acordo com os tabloides, depois de 17 anos atuando na Europa, no Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, seu contrato com o Benfica acabou e, o jogador busca terminar sua jornada em Rosário, no Rosário Central, onde começou, há 19 anos.

Segundo o jornal ele estava muito animado para cumprir a promessa que fez para sua família, para a torcida e à direção do Rosário Central, equipe média do futebol argentino, mas os narcotraficantes resolveram agir preocupados com o aumento de policiamento na cidade. O grupo que se autodenomina ‘Los Rosarinos’ pichou um mural com o rosto do jogador.

“Ainda vai voltar?”, escreveu o grupo criminoso.

O mesmo grupo ainda atirou em um posto de gasolina e deixou um bilhete endereçado a Di Maria.

“Estamos te esperando”, dizia a mensagem.

Em março, quando começaram a circular as notícias de retorno a Rosário, os narcotraficantes deixaram um cartaz em um condomínio, onde o jogador costuma ficar. O recado era para a mãe do atleta, Diana Hernández.

“Diga ao seu filho Ángel que não volte mais para Rosario porque mataremos um familiar seu.

“Nem Pullaro poderá te salvar.”

A cidade de Rosário fica na província de Santa Fé. É a terceira mais populosa do país e está no meio de uma crise de violência. Em março, foi registrada uma onda de assassinatos, com a morte de dois taxistas, um motorista de ônibus e um frentista. Os atentados fizeram com que transportes, aulas e postos de gasolinas fossem fechados.

amazonianarede

d24am