Deprimida e dividindo casa com Simone: entenda os rumores sobre o estado de saúde de Simaria

Uma notícia pegou de surpresa – e preocupou – os fãs de Simaria na última sexta-feira (30). Segundo o programa “Fofocalizando”, do SBT, a sertaneja, afastada dos palcos desde junho de 2022, teria sido diagnosticada com depressão.

De acordo com a atração do SBT, Simaria estaria passando por momentos difíceis e foi convidada pela irmã, Simone Mendes, a passar um tempo na casa dela junto com os filhos, Pawel e Giovanna. A artista teria permanecido na mansão por cerca de duas semanas.

Ainda segundo o programa, Simone e Simaria estão em sintonia e mais próximas do que nunca, com a irmã caçula prestando toda a assistência necessária à mais velha.

A assessoria de Simaria, no entanto, nega a informação. Em contato com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, eles garantem que a cantora “está ótima” e prepara um retorno à carreira musical. “Simaria está ótima, negociando com a gravadora e fazendo reuniões para definir a data de lançamento”, afirmam.

Os representantes da sertaneja também negam que Simaria tenha ido morar com a irmã. “Cada uma sempre teve a sua casa. Simaria segue morando no mesmo condomínio e a Simone, no mesmo condomínio que morava”, reafirmam.

SIMARIA: ‘MUITA GENTE VAI TER QUE ME PEDIR PERDÃO’

Simaria tem se mantido, a maior parte do tempo, em silêncio desde que encerrou a carreira com Simone e travou disputas judiciais com o ex-marido, Vicente Escrig. Em um dos raros pronunciamentos, feito em outubro de 2023, a cantora rebateu as duras críticas que recebe de internautas, especialmente, pelo estilo sensual de suas roupas.

“Vocês estão achando o que? Que sou de ferro e não tenho alma nem coração? Que eu não choro? Já chega, galera! Ao mesmo tempo que tem meia dúzia de gato pingado que fica com inveja, com ódio, porque meu corpo tá lindo, porque eu tô bonita e jovem, tem um monte que me ama. Então, vão pra ‘pqp’!”, reforçou.

Simaria aproveitou para fazer um desabafo enigmático. “O mais importante é o que eu sei sobre mim. Cuidado, que vai ter muita gente que vai ter que me pedir perdão pelos apontamentos de dedos que fizeram comigo. Pode ter certeza”, pontuou.

Simaria ainda completou: “Vocês não sabem nada sobre mim. Quando eu boto a cabeça no travesseiro pra dormir e quando eu choro, não tem ninguém lá pra sustentar meu choro, só Deus. Então, vão cuidar da vida de vocês”.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz