Deolane Bezerra revela como está sua vida após prisão: Quatro meses que está parada

Deolane Bezerra realizou uma live em suas redes sociais para falar sobre os motivos de sua prisão, que ocorreu em dezembro de 2024. Na época, além dela, sua mãe também foi detida. Segundo a advogada, o processo ainda não foi arquivado e segue na luta.

Durante o desabafo, Deolane confessou que ser chamada de ex-presidiária nas redes sociais está sendo doloroso, já que, segundo ela, a prisão foi injusta.

– A Deolane foi presa porque comprou um carro. Uma Lamborghini Urus. A Deolane não pode ter uma Lamborghini Urus, disse ela, deixando claro que deixou o veículo à disposição da justiça. Em outro momento, ela negou que pagou quase quatro milhões de reais na Lamborghini e mostrou que declarou mais de 30 milhões de Imposto de Renda.

A advogada também falou sobre sua mãe e o motivo que levou a prisão dela:

– Minha mãe foi presa porque o Caíque jogada no CFP dela. Ele era menor de idade [na época] e estava viciado em uma roleta.

E continuou:

– Queria saber o motivo de tanta perseguição. Vi atrocidades ao meu respeito. Fui pega de surpresa e presa com a minha mãe. Eu não escolhi a fama, a fama me escolheu por causa de uma tragédia, citando a morte do seu ex, MC Kevin.

No final, Deolane lamentou a mudança que sua vida sofreu com a prisão. Segundo ela, não foi apenas sua vida que mudou, a dos filhos também:

– Quatro meses que minha vida está parada.

