Deolane Bezerra não comparece à CPI e tem sigilo bancário quebrado

Senado investiga movimentações financeiras

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) a permissão para se ausentar do depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. Convocada para depor nesta segunda-feira (29/10), a advogada justificou sua ausência por decisão do STF.

Quebra de sigilo aprovada pela CPI

Após a ausência, os senadores da CPI aprovaram um pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário de Deolane. A solicitação busca apurar “a origem dos bens e valores provenientes do jogo do bicho e de apostas ilegais” e inclui investigação sobre transações relacionadas à compra de um carro de luxo, um Lamborghini Urus Performante, pela advogada. A comissão também pretende “dissimular a natureza dos valores provenientes dos jogos ilegais” e averiguar possível “lavagem de capitais” envolvida nos ganhos milionários da ex-Fazenda.

Acusações de lavagem e vínculo com crime organizado

Deolane é investigada por suspeita de envolvimento em esquemas criminosos ligados à empresa Esportes da Sorte, sob a acusação de lavagem de dinheiro e associação com o crime organizado. A advogada já havia sido presa na Operação Integration da Polícia Civil de Pernambuco, mas atualmente responde ao processo em liberdade.

Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, também foi convocado para depor e igualmente conseguiu ser dispensado pela Justiça.

