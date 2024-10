De volta à TV, Chaves faz SBT crescer 100% no Ibope em audiência histórica e traz ‘alívio’ para o canal

O seriado “Chaves” voltou às telinhas do SBT neste sábado (12), fazendo com que o canal alcançasse um aumento de 100% no Ibope, trazendo certo alívio em meio à crise enfrentada por várias emissoras de TV.

A série de Roberto Bolaños garantiu uma média de 5,0 pontos entre 14h e 15h02 na Grande São Paulo. Segundo dados obtidos pelo TV Pop, o “menino do barril” fez com que a emissora crescesse 100% no Ibope em comparação com os sábados anteriores.

Inclusive, ao voltar à TV após um hiato, “Chaves” conquistou índices ainda não vistos por outras produções lançadas por Daniela Beyruti em 2024, deixando atrações como Chega Mais, Lucas Toon e Circo do Tirú longe da média obtida pelo seriado.

Para se ter uma ideia, o Balanço Geral, da Record TV, marcou 3,0 pontos, e o Cine Aventura teve uma queda de 35% em relação ao mesmo horário de sábados anteriores.

Falha de energia em São Paulo

Boa parte da cidade de São Paulo foi afetada por uma falha na distribuição de energia, resultando em apenas 37,2% das TVs ligadas no período em que “Chaves” estava sendo exibido. Mesmo com esse problema, o seriado trouxe alívio, tornando-se uma esperança para a audiência em meio à crise enfrentada pela televisão.

A trama mostra a história de um garoto pobre que vive em uma vila ao lado de seus amigos e traz complicações para os adultos. Com um humor simples e que não enjoa, a produção já atravessa décadas sendo muito querida pelo público brasileiro. “Chaves” foi criado por Roberto Gómez Bolaños e distribuído pela Televisa Internacional.

