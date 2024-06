De volta à Toca da Onça, Amazonas FC recebe o Brusque

Partida válida pela 9° rodada da competição nacional acontece às 16h deste sábado, no estádio Carlos Zamith

Manaus – O Amazonas FC volta a jogar pela Série B do Brasileirão neste sábado (8), às 16h (horário de Manaus), no estádio Carlos Zamith, contra o Brusque (SC). O duelo será uma reedição da final da Terceirona do ano passado, quando a Onça-pintada superou o Quadricolor para faturar o primeiro título brasileiro do futebol amazonense na história.

A partida marca o retorno do Aurinegro à Toca da Onça, palco que o clube conquistou o acesso à Série C e foi campeão estadual em 2023. O estádio recebeu uma reformulação para a que fosse possível receber jogos na Segunda Divisão nacional, como uma nova arquibancada, espaço para camarotes e cabines de imprensa, além de refletores confrontos noturnos.

Este será o quarto confronto na história entre as duas equipes. No último embate, na final da Terceirona em 2023, a Onça venceu por 2 a 1, com gols de Diego Torres e Sassá, e ficou com a taça da competição. Outro reencontro será com Luizinho Vieira, técnico campeão da Terceira Divisão com o Amazonas. Ele é o atual treinador do Brusque e, pela primeira vez, enfrentará o seu ex-clube.

Autor do gol do título da Série C com a camisa aurinegra, Sassá falou sobre a sensação de poder a atuar na Toca da onça. “É muito bom poder retornar ao Zamith, é nosso caldeirão, lugar de muitas vitórias e onde pude fazer muitos gols na última temporada. Espero que a gente consiga levar o apoio do nosso torcedor para dentro de campo”, disse o camisa 99.

Ingressos

Os ingressos da partida podem ser adquiridos de maneira presencial na bilheteria do estádio Carlos Zamith no dia do jogo, a partir das 13h. A venda online segue disponível no site achetickets.com.br, até às 12h deste sábado. Os bilhetes estão sendo vendidos a partir de R$ 30.

