Dandara Mariana quebra silêncio e fala sobre ouro de Rebeca Andrade após polêmica: ‘Ruídos de comunicação’

Dandara Mariana deu fim à controvérsia com Rebeca Andrade nesta segunda-feira (05). Depois de seu pai, Romeu Evaristo, afastar a polêmica, a atriz fez um post no Instagram para comemorar a medalha de ouro que a ginasta acaba de conquistar nos Jogos Olímpicos de Paris.

“Evitando ruídos de comunicação: parabéns, Rebeca Andrade! Mais uma vez, parabéns! Somos ouro! Você é inspiração para muitos brasileiros! E minha admiração por você não é de hoje”, escreveu Dandara.

Para provar a última afirmação, Dandara resgatou um post de julho de 2021, onde a atriz exibia três ginastas que serviram de inspiração para uma de suas apresentações na “Super Dança dos Famosos”. Rebeca abre o carrossel, seguida de Daiane dos Santos e Simone Biles.

POLÊMICA DE REBECA ANDRADE E DANDARA MARIANA COMEÇOU NA TV GLOBO

Em 2021, Rebeca foi jurada artística da “Super Dança dos Famosos” e deu nota 9,9 para a performance de Dandara com o professor Diego Maia. No X, antigo Twitter, um internauta ressuscitou a polêmica em tom de “lição de moral” contra a ginasta.

“Essa medalha de prata, e não ouro, é pra Rebeca Andrade lembrar de quando deu 9,9 e não 10 pra Dandara Mariana na ‘Dança dos Famosos’. Sendo que ela estava como jurada artística, e não técnica. Ela entregou o prêmio para a Paolla Oliveira”, publicou o internauta.

Após o fim da disputa da ginástica na última quinta-feira (01), Dandara utilizou o Instagram para parabenizar Simone Biles pelo primeiro lugar. Ela publicou uma foto da americana com a medalha de ouro em mãos com um emoji de coração. A atriz, no entanto, preferiu ignorar a brasileira e não fez nenhuma menção à conquista histórica de Rebeca com a medalha de prata. A atitude fez muita gente suspeitar que a global ainda guardava mágoas da atleta pela nota na “Dança”.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz