Neymar voltou a ser alvo de críticas nos veículos europeus após se lesionar pela segunda vez desde que ingressou no Al-Hilal, time saudita. A decisão do jogador de viajar ao Rio de Janeiro para comemorar o aniversário de sua filha enquanto o Al-Hilal prossegue em temporada ativa foi motivo de reprovação por parte do jornal espanhol Diário AS. O periódico de Madri definiu o atual momento do camisa dez como uma série de “confusão em confusão”.

A recente lesão no tendão da coxa, que deve afastar o atleta dos gramados por pelo menos quatro semanas, veio pouco tempo após um longo período de recuperação de outra lesão séria, que o deixou 369 dias sem jogar devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco no joelho esquerdo.

Segundo o Diário AS, Neymar deve passar este novo período de reabilitação no Brasil, próximo de sua família, em um período que coincide com as festas de fim de ano. A situação reacendeu rumores sobre o futuro do atacante, com especulações de que ele poderia deixar a Arábia Saudita. Entre os possíveis destinos para Neymar, figuram o Inter Miami, onde atuam Messi e Suárez, e o Santos, seu clube de origem.

A contratação de Neymar pelo Al-Hilal, que investiu cerca de 90 milhões de euros pelo passe e mais 100 milhões em salários, já é vista como uma das menos vantajosas no cenário do futebol. Até o momento, o atacante disputou apenas sete partidas pelo clube, com um gol e uma assistência, números modestos para sua carreira.

