Crise? SBT promove terceira demissão em menos de uma semana em seu time de diretores

O SBT está passando por uma crise? Nesta quinta-feira (03), em menos de uma semana, a emissora anunciou a demissão de 3 nomes da sua diretoria. Dessa vez, a vítima foi a diretora comercial do canal, Luciana Valério.

Quem assumirá de forma provisória o cargo será Vicente Varela. De acordo com informações do F5, os resultados de Luciana foram considerados insatisfatórios mesmo com o lançamento da nova programação da emissora. O SBT prevê um prejuízo operacional este ano. Assim, profissionais de cargos altos podem ser dispensados.

Luciana Valério encontrava-se na função desde o ano passado, porém, era contratada do SBT desde 2020, como Gerente de Vendas.

O SBT, por meio de uma nota, confirmou a saída de Luciana Valério: “A Assessoria de Comunicação informa que o SBT e Luciana Valério decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato entre as partes. A diretora segue agora para novos projetos pessoais na sua carreira. O SBT agradece à Luciana por sua dedicação e profissionalismo à frente do departamento comercial da emissora e deseja sucesso em seus próximos desafios”.

Apesar do bom desempenho obtido comercialmente com o Chega Mais, outros produtos não dão o mesmo retorno em vendas. Luciana era cobrada por estes resultados.

Na segunda, foi comunicada a demissão do diretor Murilo Fraga, que ficou durante 38 anos no SBT, ele se dizia insatisfeito. Já um dia depois, na terça (01), Ariel Jacobowitz, que atualmente era diretor do Chega Mais, também teve a sua saída da emissora anunciada.

E não deve parar por aí, outras reformulações estão previstas para acontecer nos próximos dias. A meta de Daniela Beyruti, vice-presidente do canal, é alcançar novamente a vice-liderança na audiência e assim ter resultados publicitários satisfatórios.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva