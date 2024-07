Criança que sofreu engasgo em avião morreu antes de chegar ao Hospital

A criança de 1 ano e 5 meses ainda recebeu massagem cardíaca dentro da aeronave

Manaus – Uma criança de 1 ano e 5 meses morreu após se engasgar em um avião da empresa Azul, que saiu da capital amazonense com destino a Belém, nesta sexta-feira (12). Por conta da emergência médica, a aeronave teve que fazer um pouso em Macapá.

De acordo com a Secretária de Saúde do Amapá (SESA), a criança já chegou no Pronto Atendimento Infantil sem vida após ser encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou a primeira assistência na capital amapaense.

Em nota, a Azul informou que a criança passou mal durante o voo AD4360 (Manaus – Belém). Ela recebeu suporte imediato da tripulação e foi atendida por um bombeiro que estava a bordo. A aeronave alternou para o aeroporto mais próximo e pousou em Macapá.

amazonianarede

Da Redação d24am