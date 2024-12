Craque Neto expõe salário na Band TV e anuncia aposentadoria: “Quero viver com meus filhos”

Craque Neto, ex-jogador de futebol e apresentador do ‘Os Donos da Bola‘ (Band TV) revelou na última sexta-feira, 13 de dezembro, o nível de seu salário na emissora da família Saad e contou também que, em breve, vai se aposentar. Ele deu uma previsão de quanto tempo ainda vai aparecer na televisão como âncora esportivo.

De acordo com o próprio apresentador, ele vai se aposentar da televisão brasileira em 5 anos. O motivo? Neto quer aproveitar a vida com os filhos e a grana que conquistou. O ex-atleta revelou que ganha um salário alto na Band, afirmando que demorou 16 anos para ganhar a quantia atual, e demonstrou que não tem ‘vergonha’ de dizer isso no ar igual aos outros apresentadores, sem citar nomes.

Neto começou falando sobre a aposentadoria: “Deixa eu falar um coisa para vocês. Estou na Band há 23 anos, acho que vou ficar mais uns 5 anos. Depois, vou encerrar carreira porque quero viver com meus filhos e aproveitar o dinheiro que ganho”, afirmou ele, no início da atração.

Adiante, o ex-jogador comentou sobre seu salário na emissora paulista e falou em relação ao reconhecimento da Band por ele: “Por sinal, eu ganho muito bem. E eu não sou esses babacas de televisão [que não falam], eu ganho bem para caramba. Mas eu demorei 16 anos para ganhar bem e a Band reconhece isso. Essa é a grande virtude do grupo bandeirantes, é dá oportunidade para as pessoas poderem crescer aqui dentro e em todos os programas”, declarou o famoso.

O titular do esportivo vespertino cravou que a emissora sempre deu oportunidades para todas as pessoas e mandou um recado para os colegas do mesmo cargo na televisão brasileira: “Sempre se deu oportunidade para o contra-regra virar câmera, podem ter certeza que todos os câmeras aqui eram contra-regras ou cabo”.

Ele continuou: “Então, quero dizer o seguinte… Não tem uma televisão no país que tenha o que a Band tem. Muitos apresentadores precisam entender o que é a Band, os caras que estão na tela aqui, igual a eu”, completou e finalizou Neto, sem citar nomes e até mesmo a quantia exata que recebe.

