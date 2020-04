Covid no Brasil: 133 mortos em um dia e total de óbitos vai a 800

Ao todo, 15.927 pessoas foram infectadas, e o índice de letalidade é de 5%

O Ministério da Saúde atualizou os dados do novo coronavírus no Brasil, nesta quarta-feira (08), informando um total de 800 óbitos e 15.927 casos de contaminação por Covid-19. Foram 133 mortes em um dia, novo recorde diário do país. O índice de letalidade foi a 5%.

Em pronunciamento à nação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento da doença, e alertou aos governadores e prefeitos que os ministros estão instruídos a seguir as determinações do Ministério da Saúde.

A curva de casos no Brasil é ascendente, com o aumento progressivo de pessoas infectadas em várias regiões. A região Sudeste continua concentrando o maior número de casos (59%), com São Paulo registrando o maior número de mortes, 428 dos 800 óbitos no país.

Dia anterior

Em dia anterior (07/04), o país registrou que 667 pessoas haviam morrido pela doença coronavírus (Covid-19). Havia 13.717 casos confirmados. A letalidade era de 4,9%.

Segundo o boletim epidemiológico, a região Sudeste concentrava maior número de casos, com 8.138 infectados, perfazendo um total de 59%. Já a região Centro-Oeste concentrava menor número de casos, 783, total de 6%.

São Paulo era o estado com maior número de casos (5.682), e de mortes (371) por Covid-19. Tocantins não registrou mortes por coronavírus embora com 19 casos da doença.

Ainda com curva ascendente e sistemática em vários estados, a estimativa é de que o número de casos aumente nas próximas semanas.

