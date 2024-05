Corinthians decide fechar acordo para contratação de Gabigol e impõe condições ao estafe

Gabigol foi punido e não veste mais a camisa 10 do Flamengo após vestir a do Corinthians

Gabigol com a camisa do Corinthians

O atacante Gabigol, do Flamengo, teve uma imagem vazada em que aparece tomando cerveja com a camisa do Corinthians. A foto foi tirada nesta quinta-feira, na casa do atleta, em um evento que contou com dirigentes dos cariocas.

Com a atitude, Gabigol foi punido e não veste mais a camisa 10 do Flamengo após vestir a do Corinthians. A relação do jogador com o clube carioca está muito abalada e a tendência é de uma saída.

Rodolfo Landim decidiu pela saída de Gabigol e não vai renovar contrato no Flamengo. Com isso, novamente o nome do atacante voltou a aparecer no Time do Povo. Ele pode assinar um pré-acordo com qualquer outro clube em junho.

Segundo informações de Samir Carvalho, o Corinthians não descarta a tentativa de contratar o atacante Gabi já na próxima janela de transferências. O nome foi muito tentado no início de janeiro deste ano.

Condições para fechar

O comunicador informou que o clube faz algumas ponderações para avançar em conversas e até apresentar uma proposta oficial. Vale lembrar que o atleta tem vínculo no Rio de Janeiro até dezembro.

A primeira é de que o clube não procurará o atleta, mas só tentará caso os representantes do jogador procurem o Timão. Houve conversas o início do ano, mas o estafe sempre deixou claro a preferência pelo Fla.

Essa ação da diretoria se deve devido à forma de como o Alvinegro Paulista tentou o ex-camisa 10 no início do ano, que decidiu permanecer no Flamengo de última hora mesmo após o Timão ter feito de tudo.

Dessa forma, gerou um desgaste entre o clube e os representantes de Gabriel Barbosa e essa relação precisa ser reconstruída. Gabigol já afirmou em outras oportunidades que daria certo com a camisa do Corinthians.

Augusto Melo brinca com situação

A polêmica envolvendo uma foto dele vestindo o novo uniforme dois do Corinthians rendeu assunto também no Parque São Jorge, mesmo com o dia sendo de homenagens e saída do goleiro Cássio.

Nesta sexta-feira (17), o presidente do Timão, após oficializar a saída de Cássio, comentou sobre a situação de forma bem humorada e deixou claro que não tem nada a ver com o atacante do Flamengo ter a camisa.

“Tenho nada a ver com isso, não (risos). Tinha uma conversa lá no começo do ano, mas depois nada mais. Linda, camisa nossa é linda”, disse o mandatário para os jornalistas que estavam presentes no local.

O dirigente ainda disse que o atleta pode ter recebido o presente de alguém último final de semana, quando as equipes se enfrentaram no Maracanã. A informação do jornalista Venê Casagrande é de que o Fla trabalha com essa possibilidade.

amazonianarede

Bolavip Brasil Alexandre Vieira