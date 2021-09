O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Josué Neto participou de um seminário para discutir a abertura do mercado de gás natural no amazonas na Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam). O evento foi aconteceu nesta quinta-feira (16), e foi promovido pela Eneva, empresa integrada de energia, em conjunto com a Fieam e a Secretaria de Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação (Sedecti).

O conselheiro destacou a importância da utilização correta do gás natural, em suas diferentes finalidades, para o estado do Amazonas.

“O gás natural no Amazonas é o nosso maior dom econômico. Foi um presente dado a nossa terra e precisamos saber utilizá-lo a nosso favor. O gás natural não prejudica a natureza no momento de ser explorado, e nem no momento de ser transformado em energia. Precisamos entender o quanto isso é importante para o povo do Amazonas”, destacou o conselheiro Josué Neto.

No seminário participaram representantes de empresas que atuam no mercado de gás natural no Amazonas para discutir sobre a Lei Nº 5420 de março deste ano, sancionada pelo Governador Wilson Lima e que regula o mercado do combustível no estado.

O evento contou, ainda, com palestras do secretário executivo de Mineração, Energia, Petróleo e Gás, Marco Antônio Villela; de Aline Louise, coordenadora de Estados e Território da Eneva; Clóvis Correira Junior, diretor comercial da Cigás; André Jorge de Barros e Silva, diretor comercial do grupo Dislub Equador; e de Fagner Jacques, diretor comercial da Atem.

amazonianarede

TCEAM