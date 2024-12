Conselheiro do TCE-AM prestigia diplomação dos eleitos e reeleitos em 2024

Representando o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o corregedor e conselheiro Josué Cláudio Neto participou da Sessão Solene de diplomação dos candidatos eleitos e reeleitos nas eleições de 2024 para a Câmara Municipal de Manaus e a Prefeitura de Manaus.

Durante a cerimônia, o conselheiro Josué Cláudio parabenizou os eleitos pelo desempenho e destacou o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) na condução das eleições de 2024, marcadas por desafios como a maior operação logística já realizada no estado, com quase 30 mil voluntários atuando para garantir o transporte das urnas às regiões mais afetadas pela estiagem.

“Sabemos dos desafios impostos pela seca severa ao TRE, aos voluntários que participaram do processo eleitoral e à população do Amazonas. Ainda assim, a democracia foi garantida e o direito ao voto respeitado”, afirmou Josué Cláudio.

A solenidade, realizada nesta terça-feira (17) no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas, foi presidida pelo presidente do TRE-AM, desembargador João Simões, e contou com a presença do juiz presidente do pleito em Manaus, Dr. Rafael Raposo, além de outras autoridades.

Em seu discurso, o desembargador João Simões fez um apelo aos diplomados para que honrem o compromisso assumido com a população:

“Cuidem bem da nossa cidade. O que queremos é que os senhores honrem a confiança que o povo depositou em vocês. A responsabilidade de promover o desenvolvimento de Manaus agora está em suas mãos. Mãos à obra! Agradeço, em nome da Justiça Eleitoral, por vocês terem colocado seus nomes à disposição para esta disputa. Precisamos incentivar e valorizar a política, e não demonizá-la. Também ressalto a importância das mulheres nesse processo de decisão. Não estamos em competição com elas, mas buscamos a partilha e queremos cada vez mais sua presença nas posições de liderança”, declarou Simões.

Diplomados

O TRE-AM promoveu a diplomação dos 41 vereadores eleitos e reeleitos no pleito de 2024. O prefeito David Almeida (Avante), que foi reeleito e o vice-prefeito eleito Renato Júnior, também foram diplomados.

Texto: Dhyene Brissow