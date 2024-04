Conselheiro do TCE-AM participa do lançamento da Agenda Legislativa 2024 da Atricon

O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Josué Cláudio Neto, representando a conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, participou nesta quarta-feira (24) do lançamento da Agenda Legislativa 2024 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Conforme o conselheiro Josué, que também é corregedor do TCE-AM, “a agenda contempla sugestões de mudanças na legislação que contribuem para o aprimoramento da gestão pública e construção de administrações mais eficientes, transparentes, com reflexos na melhoria dos serviços públicos prestados à população”.

O vice-presidente de Relações Político-Institucionais da Atricon, Cezar Miola, disse durante o evento que a Associação está empenhada em participar das discussões legislativas de modo a contribuir com o controle externo em todo o país. “A Atricon está empenhada em contribuir para o aprimoramento das leis e esta agenda nos aproxima ainda mais de propostas relevantes, que demandam atenção especial, atuação específica e nos ajudam na busca por uma Administração Pública transparente e eficaz”, afirmou.

O lançamento ocorreu no Salão Nobre da Câmara dos Deputados com a presença de membros dos tribunais de contas de todo o país, além de deputados federais e senadores.

A Agenda Legislativa, cuja primeira edição foi apresentada em 2023, consolida algumas das principais proposições de interesse da entidade, do Sistema de Controle Externo e da Administração Pública em tramitação no Congresso Nacional.

