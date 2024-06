Conselheiro do TCE-AM participa de sessão especial no Senado Federal

Representando o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), o conselheiro e coordenador-geral da Escola de Contas Públicas (ECP), Júlio Pinheiro, participou nesta terça-feira, 04, de uma sessão especial no Senado Federal em celebração aos 25 anos da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). A sessão foi presidida pela senadora Dorinha Seabra e contou com a presença de diversos ministros de Estado, incluindo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro do TCU, Augusto Nardes.

Durante a sessão especial, a corte de contas amazonense recebeu reconhecimento de autoridades federais da área ambiental e educacional pelo desenvolvimento e atuação em políticas ligadas à sustentabilidade do meio ambiente, ações essas que são incentivadas e apoiadas pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins no âmbito do TCE-AM.

O conselheiro Júlio Pinheiro agradeceu os elogios e reconheceu que, apesar dos avanços limitados, há uma nova percepção social sobre a importância da educação ambiental. Ele enfatizou que as mudanças climáticas aceleram a missão da educação ambiental para o poder público e a sociedade, sendo fundamental continuar os esforços nessa direção para o bem das próximas gerações.

A ministra Marina Silva destacou a importância da educação ambiental frente às drásticas mudanças climáticas, como as enchentes no Rio Grande do Sul e a seca na Amazônia. Já o ministro Augusto Nardes ressaltou que a governança ambiental é prioritária para o TCU, enquanto Mauro Pires, presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), elogiou os avanços na preservação de unidades de conservação e destacou a atuação dos TCEs. O ambientalista Fábio Feldmann, um dos autores da lei que criou a PNEA, também elogiou as iniciativas do TCE-AM e frisou o papel crucial dos tribunais na prevenção de danos ambientais.

amazonianarede

Texto: Antônio Ximenes