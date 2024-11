Conselheiro do TCE-AM lidera debate sobre governança institucional em Encontro Nacional dos TC’s

O conselheiro Érico Desterro, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), presidiu, nesta segunda-feira (11), a reunião do Comitê Técnico de Governança dos Tribunais de Contas durante o IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Foz do Iguaçu, Paraná. A atividade, realizada como parte do encontro, destacou os esforços contínuos do Instituto Rui Barbosa (IRB) para implementar e fortalecer a governança institucional e a integridade nos Tribunais de Contas em todo o país.

“Nosso comitê de governança interage com outros, como o comitê de controle interno e corregedorias. Estamos tentando trabalhar mais em conjunto, pois muitas vezes os nossos trabalhos se sobrepõem. O comitê de governança foca na governança corporativa e institucional dos tribunais, mas dá muito enfoque às questões de integridade e compliance, que são exigências de qualquer instituição que queira ser levada a sério”, afirmou o conselheiro, que lidera o comitê desde 2018.

Um dos principais objetivos do comitê para 2024, conforme Érico Desterro, é apresentar os resultados de um levantamento prévio sobre o estágio de adoção de sistemas de integridade e compliance nos Tribunais de Contas do Brasil.

“Distribuímos um formulário para entender em que estágio cada uma das instituições se encontra. Vamos apresentar esses resultados e, a partir deles, traçar planos de ação para tentar melhorar e equilibrar o nível de desenvolvimento de todos os tribunais”, detalhou o conselheiro.

Outro ponto de destaque é a elaboração de um manual de governança, fruto de uma colaboração entre os comitês de governança e de controle interno e corregedorias. Desterro explicou que o Manual para a Implementação de Sistema de Integridade nos Tribunais de Contas está sendo desenvolvido para servir de referência em boas práticas de governança institucional.

“Estamos aderindo também ao outro comitê e trabalhando no manual de governança. Acredito que esses dois produtos, o levantamento e o manual, sejam os grandes resultados que vamos demonstrar aqui neste ano”, completou.

O IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas é organizado pela Atricon, IRB, CNPTC, Abracom e Audicon, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). O evento, que acontece durante toda a semana, reúne especialistas e representantes dos Tribunais de Contas de todo o país para discutir temas fundamentais para o fortalecimento do controle externo, com ênfase na transparência, eficiência e integridade na gestão pública.

