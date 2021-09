Com o propósito de conscientizar a população sobre o destino correto do lixo e a

preservação do meio ambiente, o Comando do 9o Distrito Naval, por meio de suas Organizações Militares, promoverá no próximo sábado (18), ações alusivas ao Dia Mundial da Limpeza- World Cleanup Day.

Com o apoio de órgãos municipais, estaduais e ambientais serão realizadas ações de limpeza em rios, praias, balneários e igarapés em mais de dez cidades da região norte do país, sendo elas:

Manaus, Tabatinga, Tefé, Parintins, Itacoatiara, Eirunepé, Humaitá e Boca do Acre, no Amazonas; Cruzeiro do Sul, no Acre; Guajará-Mirim e Porto Velho, em Rondônia; e Caracaraí, em Roraima.

Além disso, serão promovidas palestras educativas em escolas e marinas, obedecendo os protocolos de segurança em função da pandemia do coronavírus.

O CleanupDay é um programa de ação social global destinado a combater lixo lançados no

meio ambiente em todo o planeta, inclusive nas praias, rios e oceanos. A mobilização visa reunir, em um mesmo dia, voluntários e parceiros em uma onda de limpeza ao redor de todo o mundo.

amazonianarede

MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 9o DISTRITO NAVAL

Contato:

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 9o Distrito Naval

Telefone: (92) 2123-2255/2253/98818-3175 (whatsapp)

Email: [email protected]