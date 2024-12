Com contrato prestes a ser assinado, Datena pode estrear na programação do SBT já na próxima semana

O jornalista José Luiz Datena, desde a semana passada quando teve sua saída da Band anunciada, passou a ser apontado como novo contratado do SBT, com quem inclusive, segundo informações, já teria fechado um acordo, faltando apenas assinar o contrato.

E de acordo com informações do jornalista Rick Souza, o jornalista está prestes a assinar o contrato com o canal, devendo ser anunciado pela emissora da família Abravanel nas próximas horas.

Ainda segundo informações, uma equipe do SBT teria sido deslocada para realizar uma reportagem especial sobre o novo contratado.

Existe uma vontade da direção da emissora que o jornalista já estreie na programação, sob o comando do Tá na Hora, na próxima segunda (09), porém, em relação a isso, o martelo ainda não foi batido.

SONIA ABRÃO NO SBT?

Na última sexta-feira (29), uma notícia envolvendo o SBT acabou pegando a todos de surpresa. Acontece que foi levantada a possibilidade da apresentadora Sonia Abrão deixar a RedeTV! para assinar com o canal fundado por Silvio Santos.

A informação foi dada pelo jornalista José Armando Vannucci, que garantiu que o nome da apresentadora está na mira dos executivos do canal da família Abravanel, no desejo de ter ela nas suas manhãs.

Porém, a apresentadora acabou abrindo o jogo e por meio de sua equipe de comunicação se pronunciou à ‘Caras’ em relação as especulações. Eles então, garantiram que a informação não procede e que a apresentadora não irá deixar a RedeTV!, onde comanda atualmente o programa de fofocas, o A Tarde é Sua.

amazonianarede

Areavip Bruno Silva