Coincidência? Enxoval de suposta 3ª filha de Neymar com Amanda Kimberlly foi feito pela mesma artista do batizado de Mavie

Amanda Kimberlly, que está grávida de Helena, compartilhou sua mala de maternidade nesta sexta (28). O parto da suposta filha de Neymar acontecerá em breve e a influenciadora já está se organizando. Porém, um detalhe envolvendo o enxoval acabou chamando bastante atenção. Entenda!

Enxovais da mesma marca

Amanda Kimberlly postou uma foto da roupinha que Helena usará assim que sair da maternidade. Trata-se de um look todo branquinho com rendinhas. No story, Amanda Kimberlly marcou o perfil de Naelia Donatti Enxovais, artista especializada em enxovais de bebês. Porém, uma curiosidade é que ela é a mesma artista que realizou o enxoval de Mavie em seu batizado.

O batizado de Mavie aconteceu no começo de junho e, na época, o perfil de enxovais publicou uma foto da menina ao lado de Neymar e Bruna Biancardi. No post, é informado que foi Bruna quem escolheu a marca para realizar o enxoval de sua filha.

Tanto a roupinha de Helena quanto a que Mavie usou no batizado são brancas com rendinhas e aplicações de florzinhas. Compare as duas peças:

3ª filha de Neymar deve nascer em breve

Helena supostamente é fruto de um caso extraconjugal entre Neymar e Amanda Kimberlly, quando ele ainda estava junto de Bruna Biancardi . Segundo o colunista Leo Dias, a influencer acabou engravidando pois não tomava anticoncepcional na época por conta de um tratamento médico. Ela teria alertado Neymar, mas os dois seguiram em frente mesmo assim.

De acordo com o jornalista, Helena deve nascer em breve. Neymar está pronto para assumir a filha e realizar um exame de DNA para comprovar a paternidade. Amanda Kimberlly já está com a mala de maternidade pronta, então o parto pode estar perto de acontecer.

