COB apresenta Relatório Anual com as atividades de 2019

Campanha nos Jogos Pan-Americanos de Lima e ações que vão além da esfera esportiva são destaques da programação

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) publicou, na manhã desta quarta-feira (08), o Relatório Anual de Atividades, exercício 2019, com o objetivo de divulgar as ações realizadas durante o último exercício.

Também é uma forma de prestar contas às Confederações Brasileiras Olímpicas, ao Comitê Olímpico Internacional (COI), aos atletas e treinadores, e à sociedade sobre o funcionamento do COB.

Nesta edição, o relatório destaca a campanha histórica do Time Brasil nos Jogos Pan-americanos Lima 2019, com a conquista de 168 medalhas (54 de ouro, 45 pratas e 69 bronzes), mas também ressalta o excelente desempenho registrado nos Jogos Sul-americanos de Praia, em Rosário (Argentina), numa missão liderada somente por mulheres, e nos Jogos Mundiais de Praia, em Doha (Catar), com a presença da maior delegação do evento (77 atletas).

+ Baixe aqui o Relatório Anual de Atividades do COB – 2019

Outro ponto que merece destaque são as ações realizadas em bases do Time Brasil no Japão, que no ano passado reuniram equipes de atletismo, handebol, judô, karatê, maratonas aquáticas, natação, vela e vôlei. Além do foco nos treinamentos, nossos atletas puderam conhecer e avaliar serviços que serão oferecidos exclusivamente para a delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, como: alimentação, hospedagem, serviços médicos e transporte.

Por meio de gráficos e tabelas, é possível acessar os números de atendimentos e atestar que o Centro de Treinamento Time Brasil e o Laboratório Olímpico, localizados no Parque Aquático Maria Lenk, bateram recordes de atendimentos em 2019. Isso sem contar os atendimentos externos, isto é, realizados fora das dependências da entidade.

As 22 medalhas conquistadas em provas olímpicas nas principais competições do ano, superando a meta estabelecida (18), podem ser atribuídas, entre outros fatores, aos Programas de Preparação Olímpica (PPO) e projetos de apoio executados pela entidade, em parceria com as confederações.

Mas não foi só dentro das quadras, gramados, pistas e piscinas que o COB teve um desempenho digno de nota. Para comemorar os dez anos do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), a entidade organizou o I Congresso Olímpico Brasileiro, que reuniu os principais stakeholders do meio esportivo.

O braço de educação do COB formou e capacitou mais de três mil profissionais em 2019, além de ter elaborado, em conjunto com a ONU Mulheres, uma Política de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e Abuso Sexual.

Editado desde 2011 pelo departamento de Cultura e Valores Olímpicos, o Relatório Anual de Atividades enfatiza também a aproximação ainda maior do COB com o torcedor brasileiro, exemplificadas pela parceria firmada com a Mauricio de Souza Produções e a ação de um ano para Tóquio, no bairro da Liberdade, em São Paulo, que impactou mais de 110 mil pessoas.

*com informações do Comitê Olímpico do Brasil

@amazonianarede

Leia mais: